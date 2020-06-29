В Брянской области коронавирус выявили еще у 68 жителей области

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:28:36+03:00

Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Брянской области коронавирус выявили еще у 68 пациентов. Всего в Брянской области на 29 июня насчитывают 6147 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Выписали из больниц за последние 24 часа всего 10 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек. А вот жертв с начала эпидемии оказалось 34. Новых смертей за сутки не произошло. Напомним, коэффициент распространения коронавируса составил 0,952.

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ИСТОЧНИК KP.RU