2020-06-29T12:28:36+03:00
Общество

В Брянской области коронавирус выявили еще у 68 жителей области

Теперь число пациентов с COVID-19 достигло 6147
Мария Дедкова
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Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек.Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области коронавирус выявили еще у 68 пациентов. Всего в Брянской области на 29 июня насчитывают 6147 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Выписали из больниц за последние 24 часа всего 10 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек. А вот жертв с начала эпидемии оказалось 34. Новых смертей за сутки не произошло. Напомним, коэффициент распространения коронавируса составил 0,952.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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