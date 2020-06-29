Брянским жителям придется больше платить за свет

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:03:31+03:00

Квитанции с новыми тарифами граждане начнут получать в начале августа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество

Изменить размер текста: A A

В Брянской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество.

Так, горожанин, проживающий в доме с газовой плитой, за 1 киловатт час по одноставочному тарифу заплатит 3,97 рублей. Дифференцированные тарифы станут следующими: днем — 4,57 рублей/киловатт час; ночью — 2,39 рублей/киловатт час.

Жители сельской местности и горожане с электрическими плитами будут платить с понижающим коэффициентом 0,7. Для них одноставочный тариф будет 2,78 рублей за 1 киловатт час. Дифференцированные тарифы: днем — 3,20 рублей/киловатт час; ночью — 1,67 рублей/киловатт час.

Квитанции с новыми тарифами граждане начнут получать в начале августа, рассказали в пресс-службе компании-поставщика услуг.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU