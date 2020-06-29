29 Июнь 2020 2020-06-29T11:32:51+03:00

Фотографии улиц под водой опубликовали в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

В Брянске вновь затопило дорогу возле Бежицкого рынка. Ливень обрушился на город еще вечером 28 июня. Уже по традиции под водой оказались улицы Бежицы. Снимками затопленной улицы Ульянова поделились в соцсетях.

Этот участок после дождя затапливает каждый раз. И каждый раз дорожникам приходится выезжать на место и откачивать воду.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU