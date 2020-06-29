В Брянске вновь затопило дорогу возле Бежицкого рынка
Фотографии улиц под водой опубликовали в социальных сетях
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске вновь затопило дорогу возле Бежицкого рынка. Ливень обрушился на город еще вечером 28 июня. Уже по традиции под водой оказались улицы Бежицы. Снимками затопленной улицы Ульянова поделились в соцсетях.
Этот участок после дождя затапливает каждый раз. И каждый раз дорожникам приходится выезжать на место и откачивать воду.
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ИСТОЧНИК KP.RU