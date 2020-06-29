В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:09:06+03:00

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В Брянской области обновили данные по коэффициенту распространения коронавируса. На 29 июня он равен 0,951. Днем ранее он составлял 0,917. Ко второму этапу снятия ограничений можно будет переходить, когда этот показатель будет меньше 0,8.

Всего в Брянской области на 29 июня насчитывают 6147 пациентов с COVID-19.За сутки выявили 68 новых случаев. Выписали из больниц за последние 24 часа всего 10 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU