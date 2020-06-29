2020-06-29T11:09:06+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Теперь он равен 0,951
Мария Дедкова
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В Брянской области обновили данные по коэффициенту распространения коронавируса. На 29 июня он равен 0,951. Днем ранее он составлял 0,917. Ко второму этапу снятия ограничений можно будет переходить, когда этот показатель будет меньше 0,8.

Всего в Брянской области на 29 июня насчитывают 6147 пациентов с COVID-19.За сутки выявили 68 новых случаев. Выписали из больниц за последние 24 часа всего 10 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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