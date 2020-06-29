В брянском лесу почтили память партизан и подпольщиков
В Брянской области накануне дня партизан и подпольщиков, 28 июня представители совета молодежи стальзавода возложили цветы и гирлянды к монументу на базовой стоянке Виноградова.
Для коллектива завода это знаковое место. Сотрудники предприятия долгие годы шефствуют над памятным местом: убирают мусор, облагораживают территорию стоянки, ремонтируют элементы комплекса.
В этом году из-за коронавируса традиционных крупных акций в памятную дату не проводят. Однако сотрудники завода «Бежицкая сталь» с соблюдением мер безопасности почтили память легендарных лесных мстителей, рассказали на предприятии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU