В брянском лесу почтили память партизан и подпольщиков

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:48:01+03:00

На партизанской стоянке имени Виноградова возложили венки и цветы

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В Брянской области накануне дня партизан и подпольщиков, 28 июня представители совета молодежи стальзавода возложили цветы и гирлянды к монументу на базовой стоянке Виноградова.

Для коллектива завода это знаковое место. Сотрудники предприятия долгие годы шефствуют над памятным местом: убирают мусор, облагораживают территорию стоянки, ремонтируют элементы комплекса.

В этом году из-за коронавируса традиционных крупных акций в памятную дату не проводят. Однако сотрудники завода «Бежицкая сталь» с соблюдением мер безопасности почтили память легендарных лесных мстителей, рассказали на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU