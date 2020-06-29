В России отмечают брянский праздник

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:52:34+03:00

29 июня в стране в десятый раз празднуют День партизан и подпольщиков

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29 июня в России в десятый раз отмечают День партизан и подпольщиков. Памятная дата была установлена в 2009 году. Впервые в стране этот день отметили в 2010 году. Праздник появился в российском календаре благодаря инициативе Брянской областной думы.

Дата была установлена в честь подвига партизан и подпольщиков в годы войны. 29 июня было выбрано неслучайно. Именно в этот день в 1941 году вышла директива совнаркома, которая предписывала создавать партизанские отряды для борьбы с врагом.

ИСТОЧНИК KP.RU