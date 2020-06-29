На брянской границе задержали 60 нарушителей

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:14:28+03:00

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На брянской границе за одну ночь, 27 июня задержали 60 нарушителей. Незаконную попытку проникнуть в страну пресекли на российско-белорусском участке. Пограничники задержали в Злынковском районе два микроавтобуса, в которых из Белоруссии в Россию пытались проехать 36 иностранных граждан.

Спустя несколько часов были остановлены еще два автомобиля, перевозившие более 20 человек. На всех задержанных были выписаны штрафы на общую сумму свыше 150 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе пограничного управления по Брянской области.

Напомним, в настоящее время действует временное ограничение на пересечение российско-белорусского участка границы.

ИСТОЧНИК KP.RU