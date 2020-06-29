В брянском аэропорту образовалась очередь из самолетов

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:23:01+03:00

Из Брянска можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь и Анапу. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В воскресенье, 28 июня, в аэропорту «Брянск» произошел небольшой аншлаг. Об этом сообщили на странице аэропорта в социальной сети.

За сутки было выполнено 10 рейсов. Вечером даже создалась очередь из самолетов. Крылатые машины взлетали практически через 5 минут.

Из Брянска можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь и Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU