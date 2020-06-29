В брянском аэропорту образовалась очередь из самолетов
В аэропорту «Брянск» произошел небольшой аншлаг
Из Брянска можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь и Анапу.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
В воскресенье, 28 июня, в аэропорту «Брянск» произошел небольшой аншлаг. Об этом сообщили на странице аэропорта в социальной сети.
За сутки было выполнено 10 рейсов. Вечером даже создалась очередь из самолетов. Крылатые машины взлетали практически через 5 минут.
Из Брянска можно было улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Симферополь и Анапу.
ИСТОЧНИК KP.RU