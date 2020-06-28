Брянцев предупредили об ухудшении погоды 29 июня

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:57:25+03:00

Синоптики прогнозируют дожди с градом и порывистый ветер

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Жителей Брянской области предупредили об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки - понедельник, 29 июня. Синоптики прогнозируют дожди с градом и порывистый ветер.

Согласно прогнозу, 29 июня на территории региона будет переменная облачность. Пройдут дожди: кратковременные, в отдельных районах сильные, с грозами и даже градом.

Ветер будет дуть юго-западный (с переходом на северо-восточный в дневное время). Его средняя скорость составит 4-9 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Столбик термометра опустится ночью до 13 градусов тепла. А днем температура воздуха будет варьироваться в пределах 23-28 градусов, сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Добавим, в случае ЧС и их предпосылках звонить следует по телефонам «112»

или «01», с мобильного телефона – «101».

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ИСТОЧНИК KP.RU