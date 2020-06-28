По факту гибели 3-летней девочки в Брянске завели уголовное дело

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:27:17+03:00

Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Следственные органы приступили к расследованию гибели трехлетней девочки в Брянске. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

Так, дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности».

- На месте происшествия проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка места проживания потерпевшего ребенка, допрашиваются родители, другие родственники, назначены необходимые судебные экспертизы, - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, трагедия произошла в Фокинском районе Брянска. О ней стало известно днем в воскресенье, 28 июня. Предварительно, малышка выпала из окна многоэтажного жилого дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU