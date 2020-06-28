В реке Снежеть в Брянске утонула 33-летняя женщина

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:02:11+03:00

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В реке Снежеть в Брянске утонула молодая женщина. Ей было 33 года. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

О трагедии стало известно в 14.20 в воскресенье, 28 июня. Информация об утоплении поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС.

- Тело женщины 1987 года рождения подняли в Фокинском районе Брянска из реки Снежеть, - пояснили в чрезвычайном министерстве. - Обстоятельства и причина гибели установят эксперты.

Кстати, для Брянской области - это уже не первое утопление за лето-2020. Причем официально в регионе пока не открыли купальный сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее, только в первые 10 дней июня на водоемах погибли трое несовершеннолетних. К примеру, в Десне в Брянске в необорудованном для купания месте утонули две девочки в возрасте 12 и 17 лет. Такие статистические данные озвучивал главный государственный инспектор по маломерным судам в Брянской области Александр Симонов на недавнем патрулировании пляжей с привлечением представителей СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU