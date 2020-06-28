2020-06-28T15:23:38+03:00
Происшествия

Бывшего брянского полицейского обвинили в убийстве

Предположительно, он причинил смертельные травмы знакомому в ссоре
Анна ЛЕВКИНА
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Обвиняемый в убийстве экс-полицейский ожидает суда, находясь под стражей.Обвиняемый в убийстве экс-полицейский ожидает суда, находясь под стражей.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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В Брянской области в убийстве обвинили бывшего полицейского. Такую информацию распространили региональные СМИ в воскресенье, 28 июня.

По предварительным данным, убийство экс-полицейский совершил в середине мая, поссорившись со знакомым. Тогда он находился в поселке Дубровка. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался.

Подозреваемого в убийстве задержали и взяли под стражу. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Кстати, виновным себя фигурант уголовного дела не признает. А из органов ОВД его уволили еще в 2013 году - по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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