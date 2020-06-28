В Брянске сообщили о погибшей трехлетней девочке

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:59:56+03:00

В Брянске в результате несчастного случая погибла 3-летняя девочка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске погибла трехлетняя девочка. С ней произошел несчастный случай. Информация об этом появилась в социальных сетях в воскресенье, 28 июня.

О трагедии рассказали в официальном сообществе школы №28 города в соцсети «ВКонтакте». Там учится старший брат погибшей.

«Все школьное сообщество выражает родителям и близким искренние соболезнования. Ребята, берегите себя и своих родных...», - добавили сотрудники образовательного учреждения.

Известно, что малышка проживала в Фокинском районе.

Информация из правоохранительных органов пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU