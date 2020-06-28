В Брянске сообщили о погибшей трехлетней девочке
В Брянске погибла трехлетняя девочка. С ней произошел несчастный случай. Информация об этом появилась в социальных сетях в воскресенье, 28 июня.
О трагедии рассказали в официальном сообществе школы №28 города в соцсети «ВКонтакте». Там учится старший брат погибшей.
«Все школьное сообщество выражает родителям и близким искренние соболезнования. Ребята, берегите себя и своих родных...», - добавили сотрудники образовательного учреждения.
Известно, что малышка проживала в Фокинском районе.
Информация из правоохранительных органов пока не поступала.
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ИСТОЧНИК KP.RU