По поправкам в Конституцию проголосовал спикер Брянской облдумы Владимир Попков

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:10:02+03:00

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Свое мнение по изменению Конституции выразил председатель Брянской областной Думы Владимир Попков. На избирательный участок он пришел в субботу, 27 июня, сообщают в пресс-службе регионального заксобрания.

Так, политик поучаствовал в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Его избирательным участком стал №93 в Советском районе Брянска, который открылся в БГУ имени Ивана Петровского.

- Я выразил свое мнение. А как иначе? В случае принятия изменений, по новому Основному закону будем жить мы, наши дети и внуки, - заявил Владимир Попков. - Проголосовать - это гражданский долг каждого жителя.

Кстати, днем ранее свой выбор сделали еще два депутата Брянской областной Думы - Роман Мимонов и Александр Красников. Те пришли на избирательный участок №441, расположенный в Карачеве. Подробнее об этом читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU