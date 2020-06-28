2020-06-28T14:10:02+03:00
Общество

По поправкам в Конституцию проголосовал спикер Брянской облдумы Владимир Попков

Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.
Изменить размер текста:

Свое мнение по изменению Конституции выразил председатель Брянской областной Думы Владимир Попков. На избирательный участок он пришел в субботу, 27 июня, сообщают в пресс-службе регионального заксобрания.

Так, политик поучаствовал в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Его избирательным участком стал №93 в Советском районе Брянска, который открылся в БГУ имени Ивана Петровского.

- Я выразил свое мнение. А как иначе? В случае принятия изменений, по новому Основному закону будем жить мы, наши дети и внуки, - заявил Владимир Попков. - Проголосовать - это гражданский долг каждого жителя.

Кстати, днем ранее свой выбор сделали еще два депутата Брянской областной Думы - Роман Мимонов и Александр Красников. Те пришли на избирательный участок №441, расположенный в Карачеве. Подробнее об этом читайте здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего брянского полицейского обвинили в убийстве
В Брянске сообщили о погибшей трехлетней девочке
По поправкам в Конституцию проголосовал спикер Брянской облдумы Владимир Попков
Стали известны брянские районы с новыми случаями коронавируса
В Брянской области обновился коэффициент COVID-19
За сутки коронавирус диагностировали 68 брянцам
Брянская 7-летняя девочка-маугли прибавила в весе 3 кг
Брянские эсеры выдвинули кандидатом в губернаторы Сергея Курденко
Пропавшего в Брянске 72-летнего пенсионера нашли живым
Герой Социалистического труда Георгий Лобус проголосовал по поправкам в Конституцию
На Красноармейской в Брянске легковушка сбила велосипедиста
Единороссы утвердили кандидатуру Александра Богомаза на выборы-2020
По поправкам в Конституцию проголосовала брянский сенатор Галина Солодун
На городские пляжи в Брянске вышли сотни горожан
В брянском дворе иномарка сбила 72-летнюю женщину
Общее число брянских COVID-пациентов превысило 6000
Брянский коэффициент коронавируса немного снизился
В Брянской области выявили 70 COVID-положительных за сутки
Брянские эсеры выберут своего кандидата в губернаторы 27 июня
Два брянских бывших COVID-госпиталя заработали в прежнем режиме
В Брянске изменится схема движения перед железнодорожным вокзалом
В Брянске на привокзальной площади отремонтируют памятник Ленину
В Брянске по записи регистратора оштрафовали водителя за выезд на встречную полосу
Председатель брянских профсоюзов Ольга Полякова: "В Конституции должны быть прописаны те вещи, которые повышают качество жизни россиян"
20-летний житель Злынки два месяца расплачивался чужой картой
В Брянске установили новую камеру на улице Дуки
Брянский депутат Михаил Иванов проголосовал по поправками в Конституцию
Житель Стародуба до смерти забил приятеля