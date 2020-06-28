Стали известны брянские районы с новыми случаями коронавируса

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:12:10+03:00

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Стали известны брянские районы, где зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции. Обновленную статистическую информацию сообщили в региональном оперштабе утром в воскресенье, 28 июня.

Общее число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 6079. Новых случаев - 68. Больше всего COVID-положительных прибавилось в Брянске (17) и Унечском, Погарском, Трубчевском районах (по 7).

Кроме того, по шесть заболевших выявили в Карачевском и Мглинском районах, по пять – в Брянском и Жирятинском, три – в Фокино, по два – в Жуковском, Комаричском и Севском районах и Новозыбкове. Также в двух муниципалитетах произошла минимальная прибавка. Это Брасовский и Суземский районы.

Добавим, сейчас Брянская область занимает 16 место в России по числу заболевших (как, к слову, и днем ранее). Суточный прирост новых случаев составил 1,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU