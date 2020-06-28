В Брянской области обновился коэффициент COVID-19
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На утро воскресенья, 28 июня, он равен 0,917.
Днем ранее аналогичный показатель был немного ниже – 0,916. Суточное повышение составило 0,001.
Ко второму этапу снятия ограничений можно будет перейти при коэффициенте ниже 0,8.
Напомним, коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. А для его расчета берут восемь последних суточных приростов заболеваемости. Затем сумму четырех самых новых делят на сумму четырех последующих.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU