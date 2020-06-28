За сутки коронавирус диагностировали 68 брянцам

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:02:09+03:00

Всех заболевших COVID-19 на Брянщине теперь 6079. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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68 жителям Брянской области поставили диагноз «коронавирус» за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперштаба на утро воскресенья, 28 июня.

Всех заболевших COVID-19 теперь 6079. Из них почти три четверти уже выздоровели - 4405 человек (+48 за сутки). Новых смертей не зафиксировали. Их по-прежнему 34.

Первая тройка «лидеров» осталась прежней – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 2660, 460 и 329 соответственно.

Также в брянской коронавирусной статистике значится 13 иногородних граждан. А число проведенных тестов на новое заболевание достигло 78968 (+1524).

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ИСТОЧНИК KP.RU