За сутки коронавирус диагностировали 68 брянцам
68 жителям Брянской области поставили диагноз «коронавирус» за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперштаба на утро воскресенья, 28 июня.
Всех заболевших COVID-19 теперь 6079. Из них почти три четверти уже выздоровели - 4405 человек (+48 за сутки). Новых смертей не зафиксировали. Их по-прежнему 34.
Первая тройка «лидеров» осталась прежней – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 2660, 460 и 329 соответственно.
Также в брянской коронавирусной статистике значится 13 иногородних граждан. А число проведенных тестов на новое заболевание достигло 78968 (+1524).
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ИСТОЧНИК KP.RU