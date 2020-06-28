Брянская 7-летняя девочка-маугли прибавила в весе 3 кг

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:29:06+03:00

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На три килограмма поправилась 7-летняя истощенная девочка из Брянска, которую морили голодом приемные родители. О состоянии малышки рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Мухина на своей страничке в соцсетях.

Ирина находится в больнице уже почти четыре недели. За это время она заметно окрепла: стала уверенней ходить, научилась определенным навыкам самообслуживания. Психологическое состояние ребенка стабилизировалось, нормализовался сон.

- Все эти позитивные изменения происходят благодаря усилиям медперсонала больницы, внимания со стороны неравнодушных людей и их участия в жизни Ирочки, - написала детский омбудсмен. - Благодарна всем, кто откликнулся, предложил свою помощь, написал добрые пожелания в адрес ребеночка, молится о ее здоровье.

Также Инна Мухина отметила, что на днях проведут совещание, на котором будут решать вопрос дальнейшего жизнеустройства девочки. Органы опеки и попечительства предоставят отчет о проделанной работе по поиску новой семьи для Ирины и представят свои предложения.

Напомним, истощенную девочку с обмороженными ногами обнаружили в Брянске в конце мая. Она весила как годовалый ребенок - всего восемь килограммов. А проживала с приемными родителями в частном доме по переулку Флотскому в Бежицком районе. Взрослые ею не занимались, злоупотребляли спиртным. Ребенок им был нужен лишь для пособий. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU