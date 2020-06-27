2020-06-27T21:20:03+03:00
Политика

Брянские эсеры выдвинули кандидатом в губернаторы Сергея Курденко

Политика поддержали однопартийцы на региональной конференции
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: zampolit.com.Фото: zampolit.com.
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Кандидатом в губернаторы Брянской области от партии «Справедливая Россия» будет экс-председатель Совета регионального отделения Сергей Курденко. Соответствующее решение приняли делегаты на партийной конференции в субботу, 27 июня, сообщают региональные СМИ.

Так, очередным кандидатом в брянские губернаторы стал Сергей Курденко. Именно его кандидатуру поддержали однопартийцы.

Кстати, на конференции избрали нового лидера партии. Им стал Алексей Тимошков, говорится на официальном сайте брянских эсеров.

СПРАВКА

Сергей Курденко родился в 1959 году в Погарском районе. Работал на Бежицком сталелитейном заводе. Кроме высшего технического, имеет высшее политическое и высшее юридическое образование. В 1999 году стал помощником Депутата государственной Думы на штатной основе Владимира Жириновского. В 2003 году учредил газету "Брянское обозрение" и до 2013 года являлся ее главным редактором. Был депутатом Брянского городского Совета народных депутатов с 2009 по 2014 года. Избирался депутатом поселка Климово, Брянского района, заместителем председателя Брянского горсовета.

В настоящее время Сергей Николаевич является депутатом Брянской облдумы. В его ведении – комитет по законодательству и местному самоуправлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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