2020-06-27T19:05:37+03:00
Общество

Герой Социалистического труда Георгий Лобус проголосовал по поправкам в Конституцию

Свой выбор брянец сделал на участке в Стародубском районе
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: "Стародубский вестник".Фото: "Стародубский вестник".
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По поправкам в Конституцию проголосовал Герой Социалистического труда, депутат Брянской областной Думы, Почетный гражданин Брянской области, Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области, гендиректор ООО «Красный Октябрь» Георгий Лобус.

На избирательный участок №882, расположенный в поселке Десятуха Стародубского района, Георгий Константинович пришел около 9.00 в субботу, 27 июня.

«Я считаю, что голосование по поправкам в Конституцию необходимо. Люди должны высказать свое мнение, так как предыдущая конституция принималась в сложные 90-е годы. В поправки заложено много изменений по многим аспектам нашей жизни, которые волнуют каждого россиянина: гражданское общество, социальные вопросы. Ведь сейчас можно сказать, что мир сходит с ума: родитель №1, родитель №2, позор! В поправках записано, что семья — это нерушимо, это от Бога: мать, жена, отец. Размер пенсий и ежегодная их индексации, территориальная целостность нашей страны. Границы России должны быть незыблемы, и никто не может посягать на наш территориальный суверенитет», – цитирует Георгия Лобуса издание «Стародубский вестник».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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