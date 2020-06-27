На Красноармейской в Брянске легковушка сбила велосипедиста

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:45:05+03:00

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Велосипедист получил травмы в дорожно-транспортном происшествии в Советском районе Брянска в пятницу, 26 июня. Его, переезжающего дорогу по «зебре», сбила иномарка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Случай произошел около 20.40 на улице Красноармейской. По предварительной информации, наезд на велосипедиста совершил 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис». Двигался тот со стороны проспекта Станке-Димитрова в сторону улицы Крахмалева. А пострадавший переезжал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

- У 46-летнего горожанина медики диагностировали «ушиб правого плечевого сустава правого запястья и кисти, ушиб лобной области справа», - говорят в ГИБДД. - Его отпустили домой, назначив лечение. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за минувшие сутки в регионе произошло две автоаварии с пострадавшими. Во второй травмы получила 72-летняя пенсионерка. Ее сбил также автомобиль марки «Хендай». Подробнее о происшествии читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU