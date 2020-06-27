Единороссы утвердили кандидатуру Александра Богомаза на выборы-2020

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:17:13+03:00

Кандидатом в губернаторы Брянской области от «ЕР» на предстоящих выборах-2020 будет Александр Богомаз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Кандидатом в губернаторы Брянской области от «Единой России» на предстоящих выборах будет Александр Богомаз. Такое решение приняли члены партии на региональной конференции в субботу, 27 июня.

Выдвижение кандидатуры на губернаторские выборы 2020 года стало центральным вопросом конференции. Ожидаемо, поддержку партийцев получил действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз. Конкуренцию ему составил Виталий Беляй, который является вторым секретарем реготделения и вице-спикером Брянской облдумы.

Напомним, о своем намерении переизбираться Александр Васильевич заявил еще 26 мая. Произошло это на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства «был не против», а аргументировал свою позицию он результатами работы Богомаза на посту губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU