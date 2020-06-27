2020-06-27T14:22:34+03:00
Общество

На городские пляжи в Брянске вышли сотни горожан

Однако пока эти территории официально закрыты
Анна ЛЕВКИНА
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Две сртни брянцев отдыхали на карьере бывшего завода керамзитогравия в Володарском районе.Две сртни брянцев отдыхали на карьере бывшего завода керамзитогравия в Володарском районе.Фото: Анна ЛЕВКИНА
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Несколько сотен горожан вышли на пляжи Брянска в пятницу, 26 июня. Между тем, официально городские пляжи пока закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Снимки нарушителей появились в социальных сетях. Так, в частности, много отдыхающих было на берегу озера Мутное в Фокинском районе. Очевидцы утверждают, что брянцы игнорировали табличку «Купаться запрещено», не использовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию.

Аналогичную картину наблюдали читатели «Комсомольской правды» в Брянске» на карьере бывшего завода керамзитогравия в Володарском районе. С их слов, в вечернее время там скопилось две-три сотни человек. Многие отдыхали семьями, в том числе с маленькими детьми.

Напомним, в Брянске (как, к слову, и во всей Брянской области) пляжный сезон-2020 пока не открыт. Однако в официальных местах купания с 12 июня дежурят спасатели. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Макаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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