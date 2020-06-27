2020-06-27T13:23:37+03:00
Происшествия

В брянском дворе иномарка сбила 72-летнюю женщину

У пострадавшей медики диагностировали ушиб предплечья
Анна ЛЕВКИНА
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Брянская пенсионерка получила травму во дворе дома.Брянская пенсионерка получила травму во дворе дома.Фото: Сергей ГАПОН
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Пожилая женщина получила травму в ДТП во дворе дома в Брянске в пятницу, 26 июня. Ее сбила иномарка, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

За медицинской помощью старушка обратилась в травмпункт Советского района. Медики диагностировали у нее «ушиб левого предплечья». Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

По предварительным информации, авария произошла около 12.00 на дворовой территории вблизи проспекта Станке Димитрова. Наезд на пожилую женщину допустил 43-летний водитель автомобиля «Хендай Ай30». В тот момент он двигался задним ходом.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего на брянских дорогах в пятницу, 26-е, зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Травмы получили два человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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