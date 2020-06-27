В брянском дворе иномарка сбила 72-летнюю женщину
Пожилая женщина получила травму в ДТП во дворе дома в Брянске в пятницу, 26 июня. Ее сбила иномарка, сообщают в региональной Госавтоинспекции.
За медицинской помощью старушка обратилась в травмпункт Советского района. Медики диагностировали у нее «ушиб левого предплечья». Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.
По предварительным информации, авария произошла около 12.00 на дворовой территории вблизи проспекта Станке Димитрова. Наезд на пожилую женщину допустил 43-летний водитель автомобиля «Хендай Ай30». В тот момент он двигался задним ходом.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Кстати, всего на брянских дорогах в пятницу, 26-е, зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Травмы получили два человека.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU