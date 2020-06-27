Общее число брянских COVID-пациентов превысило 6000

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:01:11+03:00

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Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило шесть тысяч человек. Обновлённые статистические данный обнародовал региональный оперативный штаб утром в субботу, 27 июня.

Прирост новых случаев – 70. Больше всего их выявили в Брянске (29), Мглинском районе (9) и Дятьковском (8).

Лидерство уверенно удерживает областной центр – 2643. Второе место занимает Брянский район, третье – Дятьковский. Там 455 и 329 заболевших соответственно.

Кроме того, по пять новых COVID-положительных зафиксировали в Гордеевском и Брянском районах, четыре – в Сельцо, по два – в Унечском и Климовском районах. Еще в шести муниципалитетах произошла минимальная прибавка. Среди них – Стародубский, Почепский, Выгоничский, Суражский, Комаричский и Дубровский районы.

Так, сейчас заболевших в регионе 6011 человек. Это 16-й результат по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU