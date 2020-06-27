Брянский коэффициент коронавируса немного снизился

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:02:57+03:00

Брянский коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,916. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Теперь он равен 0,916

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Стал известен новый коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Брянской области. На утро субботы, 27 июня, он равен 0,916. Величина рассчитана на основе официальных данных регионального оперштаба.

Днём ранее аналогичный показатель был немного выше – 0,923. Суточное снижение составило 0,007.

Коэффициент COVID-19 в регионе держится на уровне меньше единицы уже почти месяц. Его значение варьируется в пределах 0,88-0,99. Это говорит об эпидемиологической стабильности региона и позволяет снять часть коронавирусных ограничений.

Для расчёта коэффициента берут восемь последних суточных приростов заболеваемости. А затем сумму четырёх самых новых делят на сумму четырёх последующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU