2020-06-27T12:02:57+03:00
Общество

Брянский коэффициент коронавируса немного снизился

Теперь он равен 0,916
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Брянский коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,916.Брянский коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизился до 0,916.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Стал известен новый коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Брянской области. На утро субботы, 27 июня, он равен 0,916. Величина рассчитана на основе официальных данных регионального оперштаба.

Днём ранее аналогичный показатель был немного выше – 0,923. Суточное снижение составило 0,007.

Коэффициент COVID-19 в регионе держится на уровне меньше единицы уже почти месяц. Его значение варьируется в пределах 0,88-0,99. Это говорит об эпидемиологической стабильности региона и позволяет снять часть коронавирусных ограничений.

Для расчёта коэффициента берут восемь последних суточных приростов заболеваемости. А затем сумму четырёх самых новых делят на сумму четырёх последующих.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На городские пляжи в Брянске вышли сотни горожан
В брянском дворе иномарка сбила 72-летнюю женщину
Общее число брянских COVID-пациентов превысило 6000
Брянский коэффициент коронавируса немного снизился
В Брянской области выявили 70 COVID-положительных за сутки
Брянские эсеры выберут своего кандидата в губернаторы 27 июня
Два брянских бывших COVID-госпиталя заработали в прежнем режиме
В Брянске изменится схема движения перед железнодорожным вокзалом
В Брянске на привокзальной площади отремонтируют памятник Ленину
В Брянске по записи регистратора оштрафовали водителя за выезд на встречную полосу
Председатель брянских профсоюзов Ольга Полякова: "В Конституции должны быть прописаны те вещи, которые повышают качество жизни россиян"
20-летний житель Злынки два месяца расплачивался чужой картой
В Брянске установили новую камеру на улице Дуки
Брянский депутат Михаил Иванов проголосовал по поправками в Конституцию
Житель Стародуба до смерти забил приятеля