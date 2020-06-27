В Брянской области выявили 70 COVID-положительных за сутки

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:32:56+03:00

Всех заболевших теперь больше 6000

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70 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Брянской области за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперштаба на утро субботы, 27 июня.

Всех заболевших в Брянской области теперь 6011. Из них 4357 человек (или 72,5% от общего числа) выздоровели. Непосредственно, за пятницу, 26-е, диагноз сняли у 65 брянцев.

Больше всего COVID-положительных — в Брянске, Брянском и Дятьковском районах. Всех пациентов там 2643, 455 и 329 соответственно.

За сутки на коронавирус проверили 1508 жителей региона. Опасное заболевание выявлялось в каждом 21-м случае.

Сейчас Брянская область занимает 16 место в России по числу заболевших (к слову, накануне занимала 14-ю строчку). Суточный прирост новых случаев составил 1,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU