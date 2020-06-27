2020-06-27T11:14:53+03:00
Политика

Брянские эсеры выберут своего кандидата в губернаторы 27 июня

Предположительно, им станет Сергей Курденко
Анна ЛЕВКИНА
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В субботу, 27 июня, брянское региональное отделением партии «Справедливая Россия» определится со своим кандидатом на предстоящие губернаторские выборы.

Своего представителя на выборы-2020 эсеры выберут на партийной конференции. Состоится она в здании по улице Ульянова в Бежицком районе.

Четыре года назад в губернаторы от "Справедливой России" баллотировался Сергей Курденко. Как сообщил «Комсомольской правде» в Брянске» осведомленный источник, он же намерен возглавить списки партии и на этот раз.

Добавим, на выборы-2020 уже заявились действующий глава региона Александр Богомаз и лидер брянских коммунистов Андрей Архицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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