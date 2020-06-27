Два брянских бывших COVID-госпиталя заработали в прежнем режиме
В Брянской области прекратили работу два инфекционных госпиталях, предназначенных для больных коронавирусом. Там уже завершили санобработку.
Речь идет о COVID-госпиталях в Глинищево на базе Брянской районной больницы и горбольнице №2 в Володарском районе Брянска.
Больных коронавирусом в этих медицинских учреждениях не осталось. Большинство выписали, а четверых тяжелых пациентов перевезли в брянскую облбольницу. В палатах и помещениях провели дезинфекцию и санитарную обработку, сообщает телеканал «Брянская губерния». Весь медперсонал протестировали на коронавирус.
Сейчас обе лечебницы возобновили работу в прежнем режиме. Здесь начали оказывать плановое лечение брянцам. При этом соблюдают все необходимые противоэпидемические нормы.
Добавим, для больных коронавирусом в регионе сохранили порядка 800 койко-мест. А в перепрофилированных отделениях оставили разводку, подводящую кислород. При необходимости медучреждения смогут вернуться к работе с COVID-положительными. Повторное переоснащение займет всего сутки-двое.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU