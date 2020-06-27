2020-06-27T10:41:29+03:00
Общество

Два брянских бывших COVID-госпиталя заработали в прежнем режиме

В помещениях провели дезинфекцию и санобработку
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянской области закрыли два COVID-госпиталя.В Брянской области закрыли два COVID-госпиталя.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области прекратили работу два инфекционных госпиталях, предназначенных для больных коронавирусом. Там уже завершили санобработку.

Речь идет о COVID-госпиталях в Глинищево на базе Брянской районной больницы и горбольнице №2 в Володарском районе Брянска.

Больных коронавирусом в этих медицинских учреждениях не осталось. Большинство выписали, а четверых тяжелых пациентов перевезли в брянскую облбольницу. В палатах и помещениях провели дезинфекцию и санитарную обработку, сообщает телеканал «Брянская губерния». Весь медперсонал протестировали на коронавирус.

Сейчас обе лечебницы возобновили работу в прежнем режиме. Здесь начали оказывать плановое лечение брянцам. При этом соблюдают все необходимые противоэпидемические нормы.

Добавим, для больных коронавирусом в регионе сохранили порядка 800 койко-мест. А в перепрофилированных отделениях оставили разводку, подводящую кислород. При необходимости медучреждения смогут вернуться к работе с COVID-положительными. Повторное переоснащение займет всего сутки-двое.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На городские пляжи в Брянске вышли сотни горожан
В брянском дворе иномарка сбила 72-летнюю женщину
Общее число брянских COVID-пациентов превысило 6000
Брянский коэффициент коронавируса немного снизился
В Брянской области выявили 70 COVID-положительных за сутки
Брянские эсеры выберут своего кандидата в губернаторы 27 июня
Два брянских бывших COVID-госпиталя заработали в прежнем режиме
В Брянске изменится схема движения перед железнодорожным вокзалом
В Брянске на привокзальной площади отремонтируют памятник Ленину
В Брянске по записи регистратора оштрафовали водителя за выезд на встречную полосу
Председатель брянских профсоюзов Ольга Полякова: "В Конституции должны быть прописаны те вещи, которые повышают качество жизни россиян"
20-летний житель Злынки два месяца расплачивался чужой картой
В Брянске установили новую камеру на улице Дуки
Брянский депутат Михаил Иванов проголосовал по поправками в Конституцию
Житель Стародуба до смерти забил приятеля