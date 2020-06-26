В Брянске изменится схема движения перед железнодорожным вокзалом

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:10:31+03:00

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В Володарском районе Брянска изменится схема движения на привокзальной площади после ремонта. Вдоль здания вокзала пройдет четырехполосная дорога. На ней разделят потоки общественного и личного транспорта. Здесь проложат контактную сеть. Троллейбусы будут останавливаться у входа в вокзал.

Проезд между сквером и фонтаном уберут.

Ремонт привокзальной площади обещают закончить к октябрю. Видимо, тогда и изменится схема движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU