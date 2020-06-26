В Брянске по записи регистратора оштрафовали водителя за выезд на встречную полосу

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:42:20+03:00

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В Брянске водителя автомобиля "Опель Астра" оштрафовали по записи камеры видеорегистратора. Видео опубликовали в социальных сетях. На нем видно, что автомобилист около дома №59 на улице Речной выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущую машину. На Речной обгон запрещен.

Нарушение зафиксировали 16 июня.

- На водителя составили административный протокол, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU