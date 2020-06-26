В Брянске по записи регистратора оштрафовали водителя за выезд на встречную полосу
Нарушение зафиксировали 16 июня
Изменить размер текста:
В Брянске водителя автомобиля "Опель Астра" оштрафовали по записи камеры видеорегистратора. Видео опубликовали в социальных сетях. На нем видно, что автомобилист около дома №59 на улице Речной выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди идущую машину. На Речной обгон запрещен.
Нарушение зафиксировали 16 июня.
- На водителя составили административный протокол, - говорят в УГИБДД по Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU