Председатель брянских профсоюзов Ольга Полякова: "В Конституции должны быть прописаны те вещи, которые повышают качество жизни россиян"

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:17:10+03:00

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Председатель брянских профсоюзов, депутат Брянской облдумы, Ольга Полякова проголосовала по поправкам в Конституцию. Она пришла на избирательный участок по месту жительства. Он расположен у входа в Брянский госуниверситет имени Петровского.

В жаркий день горожане могут проголосовать на улице. На участке организовали необходимый санитарный контроль.

- Мы не можем оставаться в стороне, когда принимаются изменения в самый главный документ нашей страны, поэтому я участвую в голосовании, сказала Ольга Полякова. Считаю, что в Конституции должны быть прописаны те вещи, которые повышают качество жизни россиян. Сегодня я голосую за то, чтобы жизнь каждого гражданина улучшилась. Конституция — это документ, который принимается на много лет. Пусть он будет для людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU