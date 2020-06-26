20-летний житель Злынки два месяца расплачивался чужой картой

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:16:59+03:00

Теперь парню грозит до шести лет колонии

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20-летнего жителя Злынки подозревают в краже. По версии следствия, молодой человек с чужого телефона оплачивал свои покупки.

Для 52-летнего жителя Злынковского района стало неожиданностью известие о крупной задолженности перед банком. Просматривая детализацию операций, мужчина узнал, что за два последних месяца неизвестный потратил с его карт 85 тысяч рублей.

- Предполагаемым преступником оказался 20-летний знакомый потерпевшего, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он признался, что украл телефон мужчины и через мобильный банк стал тратить сбережения.

Причиненный ущерб подозреваемый обязался полностью возместить. Однако на парня все равно завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU