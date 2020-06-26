В Брянске установили новую камеру на улице Дуки
В Брянске установили новую камеру на улице Дуки. Снимок рабочих, которые ее вешают на столб, появился в социальных сетях. Камера появилась в районе остановки "Первая школа".
Судя по всему, она будет фиксировать нарушения машин, которые двигаются со стороны цирка. Так как с другой стороны от камеры установлен "лежачий полицейский".
Напомним, новую камеру заметили на улице Карачижской. Там действует ограничение скорости до 40 километров в час. Еще одна камера в районе драмтеатра фиксирует наезд на стоп-линию.
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ИСТОЧНИК KP.RU