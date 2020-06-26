26 Июнь 2020 2020-06-26T17:10:19+03:00

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В Брянске установили новую камеру на улице Дуки. Снимок рабочих, которые ее вешают на столб, появился в социальных сетях. Камера появилась в районе остановки "Первая школа".

Судя по всему, она будет фиксировать нарушения машин, которые двигаются со стороны цирка. Так как с другой стороны от камеры установлен "лежачий полицейский".

Напомним, новую камеру заметили на улице Карачижской. Там действует ограничение скорости до 40 километров в час. Еще одна камера в районе драмтеатра фиксирует наезд на стоп-линию.

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ИСТОЧНИК KP.RU