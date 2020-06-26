Брянский депутат Михаил Иванов проголосовал по поправками в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:54:17+03:00

По мнению народного избранника. поправки имеют судьбоносное значение для России

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Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов в пятницу, 26 июня, проголосовал по поправкам в Конституцию. В регионе проходит второй день голосования. По словам народного избранника, поправки имеют судьбоносное значение для нашей страны.

Михаил Иванов перечислил ключевые темы поправок:

- Это и социальные вопросы, и заработная плата, и минимальные размеры, и территориальная целостность нашей страны.

Депутат отметил высокий уровень организации голосования на участках. Все они обеспечены средствами защиты. Каждому на входе выдаются маски, перчатки, индивидуальные салфетки и даже ручки.

- Все это сделано для того, чтобы максимально обезопасить здоровье наших граждан, - заявил Михаил Иванов.

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ИСТОЧНИК KP.RU