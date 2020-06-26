Житель Стародуба до смерти забил приятеля

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:41:30+03:00

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36-летнего жителя Стародубского района обвиняют в жестком избиении знакомого.

По версии следствия, поздно вечером 6 июня в доме в деревне Крюков произошла ссора между двумя мужчинами. Во время конфликта хозяин жилища избил гостя ногами.

Полученные травмы для потерпевшего стали смертельными.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Подозреваемому предъявлено обвинение.

правоохранители просят суд оставить обвиняемого под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU