Житель Стародуба до смерти забил приятеля
36-летнего жителя Стародубского района обвиняют в жестком избиении знакомого.
По версии следствия, поздно вечером 6 июня в доме в деревне Крюков произошла ссора между двумя мужчинами. Во время конфликта хозяин жилища избил гостя ногами.
Полученные травмы для потерпевшего стали смертельными.
- Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Подозреваемому предъявлено обвинение.
правоохранители просят суд оставить обвиняемого под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU