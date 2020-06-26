2020-06-26T16:39:44+03:00
Общество

В Брянске предложили увековечить память разбившегося летчика

Андрей Ваховский погиб в 2006 году при выполнении перелета с базы ВВС на саммит "Большой восьмерки"
Марина АНТОНОВА
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Фото: группа памяти Андрея Ваховского.Фото: группа памяти Андрея Ваховского.
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В Брянске предложили увековечить память разбившегося летчика Андрея Ваховского. Он погиб 28 июня 2006 года. Самолет Су-25 упал в шести километрах от деревни Соколья Слобода в Жирятинском районе.

Причиной катастрофы стала «нарушение работоспособности летчика в условиях продолжительного полета на высоте выше 6000 м в негерметизируемой кабине».

Коллеги Андрея Ваховского, в том числе Сергей Койнов, который был ведомым в паре штурмовиков, считают, что летчик намеренно увел самолет подальше от жилых кварталов.

Андрей Ваховский почувствовал себя плохо. Он сказал об этом ведомому. Они попытались сесть на взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта "Брянск".

Когда спасительная взлетно-посадочная полоса была уже прямо по курсу, летчик отвернул свой самолет влево под 90° с дальнейшим снижением в сторону безлюдной местности.

- Андрей Ваховский увидел вокруг аэропорта жилые кварталы большого города, - говорит Сергей Койнов. - В этот момент он осознал, что его ухудшающееся физическое состояние не позволит выполнить безопасную посадку в аэропорту. Поэтому он попытался сесть на грунт вдали от города.

Самолет разбился на скорости 300 километров в час, летчик погиб. Аварийными средствами покидания самолета он не воспользовался.

Андрей Александрович прошел все "горячие точки". Его боевые заслуги отмечены государственными наградами: орденами «За личное мужество», «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги». В боевой биографии Андрея Ваховского есть случай благополучного выполнения аварийной посадки ночью на одном двигателе после прямого попадания зенитного снаряда во второй двигатель с серьезным повреждением самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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