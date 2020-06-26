95-летний брянский ветеран проголосовал по поправкам в Конституцию на дому

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:19:42+03:00

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95-летний брянский ветеран Михаил Черкай проголосовал по поправкам в Конституцию, не выходя из дома. Михаил Наумович живет в Стародубе. Волонтеры пришли к ветерану в пятницу, 26 июня.

Михаил Черкай рассказал, что голосует дома впервые.

- Поправки в Конституцию важны и своевременны, - говорит ветеран. - Они ориентированы на будущее России. Я уверен, что голосование - это еще одна страница в истории нашего государства, в написании которой каждый может принять участие.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию началось в Брянской области 25 июня. Участки расположены на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU