2020-06-26T16:18:47+03:00
Общество

В Брянской области планируют открыть 11 детских лагерей

Окончательное решение примет оперативный штаб
Мария Дедкова
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Все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие нормам.Все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие нормам.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области хотят открыть 11 лагерей для загородного летнего отдыха детей. Однако окончательное решение о начале работе оздоровительных учреждений примет оперативный штаб.

- Организации ведут подготовку к работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в соответствии с методическими рекомендациями, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - В оздоровительный сезон 2020 года на территории региона предварительно планируется работа 315 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 11 загородных лагерей.

Все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие нормам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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