В Брянской области планируют открыть 11 детских лагерей
В Брянской области хотят открыть 11 лагерей для загородного летнего отдыха детей. Однако окончательное решение о начале работе оздоровительных учреждений примет оперативный штаб.
- Организации ведут подготовку к работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в соответствии с методическими рекомендациями, - рассказывают в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - В оздоровительный сезон 2020 года на территории региона предварительно планируется работа 315 организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 11 загородных лагерей.
Все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие нормам.
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ИСТОЧНИК KP.RU