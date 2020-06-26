В Брянске возобновила работу библиотека имени Тютчева
В Брянске после долгого перерыва возобновила работу областная библиотека имени Федора Тютчева. Книги выдают в летнем читальном зале ежедневно с 10.00 до 17.30.
Заранее книги нужно заказать по электронной почте или по телефону. Все читатели должны быть в масках и перчатках. Иначе посетителя не обслужат.
Пока библиотека будет работать по временному графику. С понедельника по четверг - с 10.00 до 17.30. В пятницу - короткий день - до 16.00. В субботу и воскресенье - выходной.
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ИСТОЧНИК KP.RU