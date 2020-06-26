В Брянске возобновила работу библиотека имени Тютчева

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:52:06+03:00

Пока библиотека будет работать по временному графику. Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске после долгого перерыва возобновила работу областная библиотека имени Федора Тютчева. Книги выдают в летнем читальном зале ежедневно с 10.00 до 17.30.

Заранее книги нужно заказать по электронной почте или по телефону. Все читатели должны быть в масках и перчатках. Иначе посетителя не обслужат.

Пока библиотека будет работать по временному графику. С понедельника по четверг - с 10.00 до 17.30. В пятницу - короткий день - до 16.00. В субботу и воскресенье - выходной.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU