Под Новозыбковом ищут пропавшего рыбака
Двое мужчин отправились на рыбалку еще 22 июня
На утро 56-летний мужчина не обнаружил своего 32-летнего спутника.Фото: Елена РАКОВА
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Под Новозыбковом ищут пропавшего рыбака. ЧП произошло неподалеку от села Перевоз.
Двое приятелей отправились на рыбалку еще 22 июня. Знакомые выпили и отправились купаться.
На утро 56-летний мужчина не обнаружил своего 32-летнего спутника. За три дня мужчина не нашелся.
Рыбак написал заявление о пропаже приятеля. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщает сайт Новозыбков.SU. На месте ЧП работает группа водолазов.
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ИСТОЧНИК KP.RU