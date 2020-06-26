26 Июнь 2020 2020-06-26T15:39:46+03:00

На утро 56-летний мужчина не обнаружил своего 32-летнего спутника. Фото: Елена РАКОВА

Двое мужчин отправились на рыбалку еще 22 июня

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Под Новозыбковом ищут пропавшего рыбака. ЧП произошло неподалеку от села Перевоз.

Двое приятелей отправились на рыбалку еще 22 июня. Знакомые выпили и отправились купаться.

На утро 56-летний мужчина не обнаружил своего 32-летнего спутника. За три дня мужчина не нашелся.

Рыбак написал заявление о пропаже приятеля. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, сообщает сайт Новозыбков.SU. На месте ЧП работает группа водолазов.

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ИСТОЧНИК KP.RU