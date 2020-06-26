В Брянской области 27 июня не будут продавать алкоголь
В Брянской области в субботу, 27 июня, не будут продавать алкоголь. В России отмечают День молодежи. Запрет на продажу алкоголя в этот день действует в регионе с 2013 года.
Из-за коронавируса алкоголь нельзя будет купить даже на вынос в кафе. Об этом рассказали в управлении потребительского рынка.
За нарушение грозит штраф - на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, юридическим лицам - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя или без нее.
Кстати, в Брянской области нельзя продавать спиртное и 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU