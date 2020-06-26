В Брянске поймали шесть дрифтеров

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:02:36+03:00

Брянцев, ставших очевидцами дрифта на дорогах, просят сообщать о случившемся в дежурную часть Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

На них составили административные протоколы

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В Брянске полицейские провели рейды в поисках дрифтеров. За последние два дня на парковках гипермаркетов «Аэропарк» и «Макдональдс» попались шесть любителей экстремальных заносов. На них составили административные протоколы, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов к соблюдению Правил дорожного движения.

Брянцев, ставших очевидцами дрифта на дорогах, просят сообщать о случившемся в дежурную часть ГИБДД по телефонам 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU