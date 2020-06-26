В Брянске перенесут остановку на улице Крахмалева

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:58:54+03:00

Здесь срубили несколько деревьев

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В Советском районе Брянска перенесут остановку "Славянский микрорайон" на улице Крахмалева. Она станет на 100 метров ближе к "Самолету".

На месте будущей остановки спилили несколько деревьев. Здесь формируют заездной карман для общественного транспорта. сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Остановку пришлось перенести, так как дорожники строят разворотное кольцо на пересечении улиц Фокина, Советской и Крахмалева. Новую дорогу на Советской строят по программе "Жилье и городская среда".

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ИСТОЧНИК KP.RU