В Брянске закрыли повороты к "Оби" и "Океану"

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:36:39+03:00

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В Брянске на улице Объездной закрыли повороты к магазину "Оби" и складу "Океан". На дороге формируют автомобильное кольцо. Для этого переносят бытовую напорную канализацию. Она будет располагаться за чертой будущего кольца.

С другой стороны будущей дороги на улице Советской также формируют кольцо. Здесь перенесут остановку "Славянский микрорайон". Она будет располагаться на 100 метров ближе к "Самолету". Для нее сейчас оборудуют заездной карман.

Строители продолжают прокладывать ливневую канализацию. Со стороны улицы Романа Брянского проложили 130 метров сетей и установили два магистральных колодца, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU