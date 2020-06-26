2020-06-26T14:09:55+03:00
Общество

В Брянске фонтан на привокзальной площади будет музыкальным

Строители начали работать на объекте
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске начали ремонтировать привокзальную площадь в Володарском районе. Здесь установили временное освещение, демонтируют ограждения и бордюры.

Вдоль вокзала обустроят четырехполосную дорогу. На ней разделят потоки общественного и частного транспорта. По ней протянут троллейбусную сеть. Троллейбусы смогут останавливаться у входа в вокзал.

Территория сквера увеличится за счет того, что уберут проезд между фонтаном и памятником Ленина. Памятник приведут в порядок, постамент реконструируют.

Фонтан заменят на новую конструкцию. Он будет музыкальным. В центре установят декоративный земной шар. Вокруг расположат 48 струй в три ряда.

- В сквере уложат тротуарную плитку, установят скамейки, урны, смонтируют качественное освещение и систему видеонаблюдения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - На работы потратят 49 миллионов рублей и завершат их к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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