2020-06-26T13:07:21+03:00
Происшествия

Брянские полицейские разыскивают сбытчиков белорусских сигарет

Преступная банда действовала в регионе в течение нескольких лет
Марина АНТОНОВА
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Брянские полицейские разыскивают сбытчиков белорусских сигарет. В преступной банде было четверо мужчин, двум из которых по 41 году, двух другим - 38 и 28 лет. Злоумышленники действовали в регионе на протяжении нескольких лет.

- Уголовное дело завели по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», а также «Организация преступного сообщества или участие в нем», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела отгружали белорусские сигареты на склады в Брянской области. Они действовали по фиктивным договорам белорусских табачных фабрик с иностранными организациями, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Со складов в Брянской области сигареты отправляли в другие регионы России.

Четверых брянцев объявили в федеральный розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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