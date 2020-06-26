Брянские полицейские разыскивают сбытчиков белорусских сигарет
Брянские полицейские разыскивают сбытчиков белорусских сигарет. В преступной банде было четверо мужчин, двум из которых по 41 году, двух другим - 38 и 28 лет. Злоумышленники действовали в регионе на протяжении нескольких лет.
- Уголовное дело завели по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», а также «Организация преступного сообщества или участие в нем», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела отгружали белорусские сигареты на склады в Брянской области. Они действовали по фиктивным договорам белорусских табачных фабрик с иностранными организациями, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Со складов в Брянской области сигареты отправляли в другие регионы России.
Четверых брянцев объявили в федеральный розыск.
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ИСТОЧНИК KP.RU