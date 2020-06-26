2020-06-26T11:52:06+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

Теперь он равен 0,923
Мария Дедкова
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. На 26 июня он равен 0,923.

Днем ранее он был равен 0,942.

Ко второму этапу снятия ограничений можно будет перейти при коэффициенте ниже 0,8.

Напомним, коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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