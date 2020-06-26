2020-06-26T11:11:52+03:00
Общество

В брянской области коронавирусом заразились еще 71 человек

Такие данные 26 июня приводит региональный оперативный штаб
Мария Дедкова
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболел 71 человек. Такие данные приводит региональный оперативный штаб на 26 июня.

Теперь общее количество пациентов с COVID-19 составляет 5941 человек.

Справились с болезнью 4292 инфицированных. От коронавируса скончались 34 жителя региона.

число выздоровевших за сутки заметно сократилось. 26 июня диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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