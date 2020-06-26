В ДТП в Новозыбкове пострадали два человека
В Новозыбкове при столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня около 10.00 на улице Рошаля.
- По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗа-21070 не учел дистанцию до двигавшегося впереди КАМАЗа, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадали два человека.
29-летний водитель ВАЗа-21070 получил ушиб грудной клетки и поранил нос. У 29-летней пассажирки диагностировали разрыв левой почки. Девушку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU